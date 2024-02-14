Yüksekova\'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

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Yüksekova'da üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan köy yollarının yanı sıra askeri üs bölgesi yollarında da karla mücadele çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri; köy, mezra ve üs bölge yollarını açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Köy ve mezra yollarını ulaşıma açan ekipler, üs bölge yollarda da genişletme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Karayolları 117. Şube Şefliği ve Yüksekova Belediyesinin karla mücadele ekipleri ise sorumluluk bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.