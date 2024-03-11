Yüksekova'da karla mücadele sürüyor
HAKKARİ - Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
2 gün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy ve mezra yolu kapanmıştı. Etkili olan kar yağışından sonra harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, köy ve mezra yollarını açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları 117. Şube Şefliği ve Yüksekova Belediyesi ekipleri de kendi sorumluluk alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
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