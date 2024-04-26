Hakkari Yüksekova'da madde bağımlılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da madde bağımlılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor

Hakkari Yüksekova\'da madde bağımlılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, polis ekipleri metruk yapıları denetledi. Operasyonda, bağımlıların kullandığı 30 yapı tespit edildi. İlçe genelinde çalışmaların devam ettiğini belirten polis memuru Ahmet Turan Şeker, vatandaşların huzur ve sükuneti için çalışmaların süreceğini ifade etti.

26.04.2024 14:31  Güncelleme: 14:33
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, madde bağımlılarının kullandığı metruk yapılara yönetim denetim yaptı.

Polis memuru Ahmet Turan Şeker, 4 ekip ve 20 personelle gerçekleştirdikleri operasyonda bağımlıların kullandığı 30 yapı tespit ettiklerini söyledi.

İlçe genelinde çalışmaların devam ettiğini belirten Şeker, "Güngör, Yeşildere ve Cumhuriyet mahallelerinde çalışmalarımızı artırdık. Vatandaşlarımızın huzur ve sükuneti için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aldığımız notları gerekli yerlere iletip işlemlerin başlatılması için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Yüksekova'da madde bağımlılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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