Yüksekova'da Sağanak Yağış

Yüksekova'da yağmur yağışı: Caddeler göle döndü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle caddeler göle dönerken, araçlar ise su içinde ilerlemekte zorlandı.

Meteorolojinin uyarıları sonrası yoğun yağışlar nedeniyle ilçede hayat durma noktasına geldi. Sabah başlayan ve öğlen saatlerinde etkisini arttıran yağmur nedeniyle Yüksekova'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Yoğun yağışlardan dolayı cadde ve sokaklar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş merkezlerine girerek korunmaya çalışırken, özellikle Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halinde olan araçlar ise ilerlemekte zorlandı.

Yetkililerce yapılan uyarıda, "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Yağışların bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hakkari çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.