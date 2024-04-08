Yüksekova'da Sağanak Yağış Evleri Su Bastı - Son Dakika
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Yüksekova'da Sağanak Yağış Evleri Su Bastı

Yüksekova\'da Sağanak Yağış Evleri Su Bastı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu çarşı merkezi ve bazı mahallelerde su birikintileri oluştu. Dilekli Mahallesi'nde bazı evler su altında kaldı ve vatandaşlar evlerine girip çıkmakta zorluk yaşadı. Mahalle sakinleri yetkililerden destek istedi ve su giderlerinin yetersiz olduğunu belirtti.

08.04.2024 17:35  Güncelleme: 17:36
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

İlçede 2 gündür etkisini sürdüren sağanak sonucu çarşı merkezi ve bazı mahallelerde su birikintileri oluştu.

Dilekli Mahallesi'nde bazı evler su altında kaldı, vatandaşlar evlerine girip çıkmakta zorluk yaşadı.

Mahalle sakini Nuri Yakut, ilçedeki yağışlardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yetkililerden destek istediklerini belirten Yakut, "İnsanlar evlerine girmekte zorlanıyor. Çizme giyerek ancak evlerine girebiliyorlar. Yaklaşık 3 bine yakın bir nüfusu var bu mahallenin. Su giderleri yetersiz." dedi.

Fazile Atıcı da evinin su altında kaldığını ifade ederek, "Çok mağdur olduk. Eve girebilmek için briketlerden basamaklar oluşturduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

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