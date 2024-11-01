Yüksekova'da Sirrokümülüs Bulutları Görsel Şölen Sundular

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Yüksekova'da 'Sirrokümülüs bulutları' görsel şölen sundu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen Sirrokümülüs bulutları görsel şölen sunarken, ilk kez bulutları bu şekilde görenler hem şaşırdı hem de bu manzaranın tadını çıkardı.

Yüksekova'da gökyüzü, nadir görülen 'Cirrocumulus' (Sirrokümülüs) bulutlarıyla kaplandı. Taneli uzunlama yapısıyla dikkat çeken bulutlar gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.

Yüksek bulut tipi olan Sirrokümülüs mevsime bağlı düşük sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkarken, buz kristallerinden oluşan taneli yapısı nedeniyle etkileyici görüntüler oluştu.

İlçenin özellikle kuzey tarafında fazla durması dikkatleri çekerken, gökyüzünde taneli ve uzunlama şekliyle bulutlar, görenleri mest etti.

Gökyüzünde yaşanan doğa olayının görsel şölenini gören bazı vatandaşlar ellerine cep telefonlarını alarak saatlerce bulutları çektiler.

Gökyüzünde muazzam bir görüntü olduğunu ifade eden İslam Çevik, "İlçenin semalarında bulutlar kabarmış yani taneli bulutlar yoğunlaştı. Biz de o anı kaçırmamak için hemen kayıt altına aldık. Bunu araştırdığımızda bu bulutlara ise Sirrokümülüs deniliyor nadir görülen bir durum. Yaşanan bir doğa olayıdır. Bu görüntü herkesi cezbetti. Özellikle akşam saatlerinde olması daha güzel oldu. Şu an muhteşem görülüyor gökyüzü diyebilirim" dedi.