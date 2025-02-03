Yüksekova\'da Tek Katlı Evde Yangın

Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yüksekova ilçesinin Esentepe Mahallesi'nde İbrahim Çakçı'ya ait tek katlı evde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden aile bireyleri, dışarı çıkarken, alevler kısada sürede evi sardı. Mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yüksekova Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ve 6 personelle müdahale edilen yangın, 1,5 saatte söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Yaşar KAPLANYÜKSEKOVA (Hakkari),