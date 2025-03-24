Yüksekova'da Yaralı Leylek Kurtarıldı

Yüksekova'da derede yaralı bulunan leylek, Doğa Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde uzun süredir yuvalanan iki leylekten biri yaralandı. Kanadından yaralanan leylek, duyarlı köylülerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçede kış aylarında birçok kuş türü sıcak bölgelere göç ederken, bu iki leylek Köprücük köyünde kalmayı tercih etti. Köylülerden biri, dere kenarında hareket etmekte zorlanan bir leylek fark etti. Yaralı olduğunu anlayan köy sakinleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, leyleği dikkatlice dereden çıkararak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından tedavi edilmek üzere Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne götürüldü. Yetkililer, leyleğin tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağını belirtti.

Bölge halkı, leyleklerin yıllardır köylerinde yuvalandığını ve onlara alıştıklarını dile getirerek, doğa koruma ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.