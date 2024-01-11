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Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan uyarılardan sonra yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, gençler ise karı eğlenceye çevirdi. Yüksekova halkı kar yağışını sevinçle karşıladı ve havanın temizlenmesini umut etti.

Yüksekova\'da Yoğun Kar Yağışı
11.01.2024 - 19:38,  Güncelleme: 20:00
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Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Yapılan uyarılardan sonra bölgede yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İlçede sabah saatlerinde aralıklı yağan kar yağışı, öğlen saatlerinden sonra etkisini arttırarak ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı 15 santimetreyi geçerken, kar yağışını fırsata çeviren gençler ise doyasıya eğlendi.

Kar yağışına sevindiğini belirten Dilber Yardımcı, kar yağışını değerlendirmek istediklerini belirterek, "Kar güzel yağıyor. Yüksekova'da kirli bir hava var, belki onu bir nebze temizler. Biz de şuan kardan adam yapıyoruz. Güzel oldu, aylardır beklediğimiz kardı" dedi.

Karı eğlenceye çevirdiklerini belirten Yusuf Yardımcı ise "Şu an kardan adam yapıyoruz. Mutlu olduk. Güzel kar yağışı var, biz de bunu değerlendirdik. İnşallah bu kar yağışı ilçenin havasını temizler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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