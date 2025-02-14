Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışı

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Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan lapa lap kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Günlerdir etkili olan soğuk hava, gece saatleri itibari ile yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Etkisini arttırarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışından dolayı İpekyolu ile Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde bulunan sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Öte yandan, karla mücadele ekipleri ise çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar.