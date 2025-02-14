Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan lapa lap kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Günlerdir etkili olan soğuk hava, gece saatleri itibari ile yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Etkisini arttırarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışından dolayı İpekyolu ile Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde bulunan sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.
Öte yandan, karla mücadele ekipleri ise çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?