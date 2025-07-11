Yüksekova\'da Zorlu Hayvancılık

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'ndaki yaylada otlatılan küçükbaş hayvanlar, zorlu doğa koşullarına rağmen her gün engebeli araziden indirilerek sağım alanına ulaştırılıyor.

Kentteki küçükbaş hayvan yetiştiricileri, yaz mevsiminde sürülerini serin hava, temiz su kaynakları ve verimli otlakların bulunduğu yayla ve meralara çıkartıyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Karabağ köyündeki besiciler de yaklaşık 2 bin küçükbaş hayvandan oluşan sürüyü, havanın ısınmasıyla İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 400 metre yükseklikteki yaylada otlatıyor.

Yaz boyunca yüksek kesimlerdeki verimli otlaklarda yayılan hayvanlar, sağım işlemi için her gün sabah saatlerinde çobanlar tarafından dağın eteğindeki alana indiriliyor.

Engebeli arazide zorlu geçen yolculuğun ardından sağım işleminin yapıldığı noktaya ulaştırılan koyun ve keçiler, berivanlar (süt sağan kadınlar) tarafından sağılıyor.

Sürü, sağım işleminin ardından tozlu vadiden tekrar aynı otlakların bulunduğu bölgeye çıkarılıyor.

Sağdıkları sütü araçlarla köye götüren köylüler, elde ettikleri peynir, tereyağı ve yoğurdu satarak geçimlerini sağlıyor.

"Her inişimiz 2 saat sürüyor"

Kadınlardan Gülhan Düzen, AA muhabirine, sabah kahvaltı ve ev işlerini yaptıktan sonra araçla hayvanların bulunduğu bölgeye gittiklerini söyledi.

Hayvancılıkla uğraştıklarını belirten Düzen, şunları kaydetti:

"Berivanlık zor ama alışmışız artık. Öğleye kadar buradayız. Sonra tekrar köye gidiyoruz. Elde ettiğimiz sütü peynir yapıyoruz. Mandıralara satıyoruz. Ailemize bu şekilde katkı sağlıyoruz. Kışa hazırlık yapıyoruz, yoğurt, peynir, tereyağı hazırlıyoruz. Burada 2 bine yakın hayvan var. Zamanımızın büyük bölümü hayvanlarla geçiyor. Koyunların buraya getirilmesi çok zor oluyor. Çobanların işi de zor. Hayvanlar bazen hasta oluyor. Bizim için de tozlu ve zorlu oluyor."

Besici Abdurrahman Alkan ise "25 gündür banyo yapmadık. Burası yayla. Biz de koyunları buraya getiriyoruz. Hayvanlar 3 ay burada kalacak. Berivanlar gelip koyunları sağıyor. 2 saat kaldıktan sonra tekrar zirveye çıkaracağız. Çok zor oluyor. 3-4 ay ayaktayız, geziyoruz. Her inişimiz 2 saat sürüyor. Sağlam ayak kalmıyor. Nasıl zor olmasın?" diye konuştu.

Her gün koyun sağan kadınları aracıyla bölgeye getiren Hurşit Erez de "Yolumuz uzak ama mecburen geliyoruz. Burası hayvanlar için uygun bir yer. Köylerde hava sıcak. Koyunlar bu vakitte yaylalarda olur. Kadınlar sütü getirip satıyorlar." dedi.

Besici Eşref Çakmakçı, "Geceleri daha zor geçiyor. Hava hala soğuk. Hiç kolay bir iş değil. Sürekli dağdayız." ifadesini kullandı.