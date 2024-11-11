Yüksekova-Van Karayolunda Sis Etkili Oldu

Yüksekova- Van karayolunda yoğun sis: Sürücüler zor anlar yaşadı
HAKKARİ - Yüksekova-Van karayolunda akşam saatlerinde yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, sürücüler ilerlemekte zorlandılar.
Bölgede başlayan soğuk havalar ardında bölge de aralıklı kar yağışları da etkisini sürdürüyor.
Sabah ve öğlen saatlerinde Yüksekova ve Van bölgesi karla karışık yağmurun ardında Yüksekova-Van karayolunda yoğun sis etkili oldu.
Yüksekova'dan Van istikametine seyir halinde olan araçlar iletmekte zorlanırken, ekipler de yolda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan, bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı da etkisini sürdürüyor.
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