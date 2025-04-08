Yüksel Arslan İYİ Parti'ye Dönüyor

(ANKARA) - Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantı çağrısını alıntılayarak, "Gelin hep birlikte yeniden mavi göğü çadır, güneşi bayrak, gönülleri seferber eyleyelim" mesajını paylaştı. Arslan'ın yarın grup toplantısında İYİ Parti rozeti takması bekleniyor.
İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra bağımsız olarak milletvekilliği yapan Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Meclis grup toplantı etkinliğini alıntılayarak, şu mesajı paylaştı:
"Gelin hep birlikte yeniden mavi göğü çadır, güneşi bayrak, gönülleri seferber eyleyelim."
Arslan'ın yarın grup toplantısında İYİ Parti rozeti takması bekleniyor.
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