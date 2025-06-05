Yumaklı'dan Gıda Denetimi Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yumaklı'dan Gıda Denetimi Mesajı

05.06.2025 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yumaklı, gıda denetimlerinde tüketici güvenliğinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesi Bakanlık ekiplerinin gıda denetimine eşlik ederek, "Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmak, en doğal hakkıdır. Biz de Bakanlık olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte bu hakkı sonuna kadar tavizsiz, toleranssız korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol ekipleri Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlere Bakan Yumaklı da katıldı.

Ekiplerle birlikte sahaya çıkan Yumaklı, denetim aracının şoför koltuğuna geçti. Kendilerine Bakan Yumaklı'nın eşlik edeceğinden habersiz olan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şoför koltuğunda Yumaklı'yı görünce şaşkınlık yaşadı.

Ekiplere "'Şoför lazım' dediler, ben de geldim" diyen Yumaklı, Bakanlık personeliyle sohbet ederek, denetim süreci hakkında bilgi aldı.

Bakanlık personeli de denetimde karşılaştıkları sorunlara ilişkin Bakan Yumaklı'ya bilgi vererek, "Bazen birilerini aramaya, birilerine ulaşmaya, birilerini tanıdığını göstermeye çalışanlar oluyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı da bunun üzerine, "O şekilde telefon açıp bir tanıdığının olduğunu göstermek isteyenlere siz de 'Tamam siz kimi tanıyorsunuz bilmiyoruz ama biz de Bakanı tanıyoruz' deyin." değerlendirmesinde bulundu.

Denetimlerdeki asıl amacın uygunsuzluk tespit edip ceza kesmek olmadığına işaret eden Yumaklı, amaçlarının, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması olduğunun altını çizdi.

Yumaklı, ekiplerle gerçekleştirdiği denetimin ardından Bakanlık tarafından geçen yıl uygulamaya alınan karekod uygulaması hakkında bilgi verdi.

"Denetimleri firmaların önlem alması için yapıyoruz"

"Tarım Cebimde" uygulaması aracılığıyla bir işletmenin karekodunu kontrol eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"28 Temmuz'a kadar süre vererek işletmelerin QR kodlarını müşterilerin görebileceği şekilde asmasını istedik. Bugün de bu işlemi yapan işletmelerimizden birindeyiz. Burayı Ramazan Bayramı öncesinde denetlemiştik. Bugün tekrar geldik. Çünkü bayram öncesinde ve esnasında çok tüketilen şekerlemelerin üretildiği bir tesis. Ürünlerin paketlenmesinden sunumuna, etiketinden son kullanım tarihine kadar denetledik. Ben de mesai arkadaşlarıma iştirak ettim. Biz denetimleri firmaların önlem alması için yapıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması en doğal hakkıdır. Biz de Bakanlık olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte bu hakkı sonuna kadar tavizsiz, toleranssız korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Kurban Bayramı, Politika, Ekonomi, ankara, Güncel, Tarım, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumaklı'dan Gıda Denetimi Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar

18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
08:30
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 19:23:24. #7.13#
SON DAKİKA: Yumaklı'dan Gıda Denetimi Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.