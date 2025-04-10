Yumurta Fiyatları Üzerine Eleştiriler

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Tavukta da yumurtada da bir üretim açığımız yok. Girdi maliyetlerinin yüzde 100'e varacak kadar artmadığı bir süreçte nasıl oluyor da yumurta fiyatları bu kadar artıyor? Fakirin fukaranın tüketebildiği bir yumurtada bile fiyatın bu kadar arttırılması sistemin yarattığı bir sorundur" dedi.

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın yolsuzluk yapanların peşine düşen önemli gazeteciler olduklarını belirtti.

"Günümüzde Uğur Mumcu ve İlhan Selçuk gibi kalemini satmayan, onurlu ve dürüst gazetecilerin simgeleridir. Çağırılsalar ifadeye gidecek bu gazetecilere yalnızca gözdağı vermek için bu gözaltıların yapılması yanlıştır" diyen Gürer, Ağırel ve Soykan'ın bir an önce serbest bırakılmalarını temenni etti.

"Yumurtanın fiyat artışı yılbaşından bu yana devam ediyor"

Gürer, et ve ekmek kuyrukları derken sonunda Türkiye'nin yumurta kuyruklarını da gördüğünü belirterek, yumurta fiyatlarının bu kadar hızlı yükselişini getiren sebeplerin yeterince irdelenmediğini söyledi. Gürer, şöyle devam etti:

"Yumurtanın fiyat artışı yılbaşından bu yana devam ediyor. 2024 yılında 100-120 lira olan 30'lu yumurta kolisi 250 liraya yükseldi. İç piyasanın talebini karşılayacak kadar üretim olduğuna göre, ihracatın da bu kadar önemli bir etkisi yokmuş gibi görülüyor. Bu fiyat artışı nereden kaynaklanıyor? 2023 yılında 201 bin 627 ton yumurta ihraç edilmiş. 2024 yılında ise 197 bin 733 ton ihraç edilmiş. 2025 yılının ilk iki ayıda 19 bin 973 ton yumurta ihraç edilmiş. Yumurta tüketimini kişi başı üzerinden değerlendirdiğimizde 2023 yılında 204 adet düşerken 2024 yılında 223 adete yükselmiş. Ama yumurta tüketimi sağlıklı beslenme açısından kişi başı en az 300 adet seviyesine ulaşmalı.

"Tavukta da yumurtada da bir üretim açığımız yok"

Olay şu; tavukta da yumurtada da bir üretim açığımız yok. Girdi maliyetlerinin yüzde 100'e varacak kadar artmadığı bir süreçte nasıl oluyor da yumurta fiyatları bu kadar artıyor? Yurt içinde tüketime sunulan yumurta miktarı yeterli. Fakirin fukaranın tüketebildiği bir yumurta da bile fiyatın bu kadar arttırılması sistemin yarattığı bir sorundur. Siyasi iktidarın üretimle ilgili süreçleri doğru yönetmediği birden çok tarım ürünününde görüldüğü gibi hayvancılıkta da görülüyor. Herkes kendi kafasına göre düzenler tüketici de daha yüksek fiyatlı ürünlere mahkum edilirse bu önümüzdeki süreçte de devam eder."