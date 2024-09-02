Yunak Belediye Başkanı Öğrencileri Ödüllendirdi ve İki Jandarma Astsubay Evlendi

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Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başarı gösteren öğrencileri kabul etti.

Ziyarette, Günaltay, öğrencilerin başarılarını takdir ederek, her birine 7 bin 500 lira başarı ödülü takdim etti.

Günaltay, öğrencilerin Yunak'ın gururu olduğunu vurgulayarak, onların başarılarının hem ilçe hem de kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Yunak'ta rol model olan bu öğrencilerin göğüsleri kabarttığını ifade eden Günaltay, "Onlar, geleceğin liderleri olarak hem Yunak'ı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bir ağabeyleri olarak, bir başkanları olarak her zaman yanlarında olacağız. Yunak Belediyesi olarak eğitime ve öğrencilere desteğimiz aralıksız sürecektir." dedi.

Yunak'ta Jandarma Astsubay Ömer Algı ve Jandarma Astsubay Cansu Fakir evlendi

Yunak ilçesinde, Jandarma Astsubay Ömer Algı ve Jandarma Astsubay Cansu Fakir evlendi.

Ankara Beytepe Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitim aldıkları sırada tanışan genç komutanların nikahı kıyıldı.

Kahramanmaraş'tan gelen Cansu Fakir ve ailesi, Yunak'ta Ömer Algı ve ailesi tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

İki aile, çocuklarının bu güzel birlikteliğini kutlamak için bir araya gelerek, sevgi dolu anlar yaşadı.