Yunak ilçesine kar yağdı

Konya'nın Yunak ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin yüksek kesimlerinde gece başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürdü.
Kar yağışı, çiftçi ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
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Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınan 166 kişiden 38'inin çocuk olduğunu belirterek, çocukların hukuki sürecini takip edeceklerini açıkladı. Baro, çocukların gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
Bingöl'de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonucunda 236 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalara başladı. Vatandaşlar, beklenmeyen kar yağışının bu mevsimde şaşırtıcı olduğunu ifade etti.
Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Eşitlik ve Farkındalık Ayı programının son etkinliğini gerçekleştirdi. TED Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Dostluk Maçı'nda daha eşit bir dünya için sahaya çıkıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen ve kamuoyuna 'para sayma' görüntüleri olarak yansıyan görüntülerde yer aldığı belirtilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade verdi.
ABD'ye kaçan Yazar Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti. Kamyon sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamera görüntüsüyle ortaya çıktı.
Kar yağışının ardından Bolu Dağı'nda oluşan beyaz örtü, Bakacak, Karanlıkdere, Seymeneler ve Bıçkıyanı mevkilerini kapladı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği bölgede, sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı. Güneşin de ortaya çıktığı bölgede, kar manzarası dronla görüntülendi.
Kayseri'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay süren çalışmanın ardından 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 11 şüpheliyi yakalamıştı. Operasyonda, sentetik uyuşturucu, hap, silahlar ve çeşitli diğer suç unsurları ele geçirildi.
İzmir'de gebelik zehirlenmesi yaşayan annenin hamileliğin 30. haftasında 890 gram olarak dünyaya getirdiği bebek, zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Bebek, gelişim geriliği ve solunum sıkıntısı yaşaması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi. 62 günlük tedavinin ardından bebeğin sağlığına kavuşmasıyla anne ve bebek mutlu sona ulaştı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir et restoranı işleten Bayram Budak, iftar için rezervasyon yaptırıp gelmeyen vatandaşlar nedeniyle israf olan yemeklerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak tepkisini dile getirdi. İşletmeciye destek mesajları yağarken, Budak, rezervasyon sisteminde ön ödeme yapılması gerektiğini ve gelmeyecek olanların telefonla haber vermesi gerektiğini belirtti.
BYD, Yunanistan'da piyasaya sürdüğü ilk iki binek araç modeli olan BYD ATTO 3 ve BYD SEAL ile satışa başladığını duyurdu. Sfakianakis Group, BYD'nin Yunanistan'daki ulusal bayi ortağı olacak. BYD, Atina'da açtığı ilk mağazasının ardından Nisan ayında ikinci mağazasını açmayı planlıyor. Şirket, Avrupa'da 20 ülkede faaliyet göstererek Avrupalı tüketicilere çeşitli yeni enerjili araç modelleri sunuyor.
Düzce Belediyesi tarafından Cedidiye Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinlik çadırında çocuklar için yüz boyama, geleneksel oyunlar, Hacivat Karagöz ve Meddah gösterisi yapıldı.
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