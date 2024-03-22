Yunak ilçesine kar yağdı - Son Dakika
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Yunak ilçesine kar yağdı

Yunak ilçesine kar yağdı

Konya'nın Yunak ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

22.03.2024 12:15  Güncelleme: 12:17
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Konya'nın Yunak ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçenin yüksek kesimlerinde gece başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürdü.

Kar yağışı, çiftçi ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Kaynak: AA

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