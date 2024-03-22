Yunak ilçesine kar yağdı

Sakarya'da İftar İçin Rezervasyon Yaptırıp Gitmeyenler İşletmeciye Tepki Gösterdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir et restoranı işleten Bayram Budak, iftar için rezervasyon yaptırıp gelmeyen vatandaşlar nedeniyle israf olan yemeklerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak tepkisini dile getirdi. İşletmeciye destek mesajları yağarken, Budak, rezervasyon sisteminde ön ödeme yapılması gerektiğini ve gelmeyecek olanların telefonla haber vermesi gerektiğini belirtti.