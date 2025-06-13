Yunak OSB İçin Tapu Devir Töreni

Yunak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yer tahsisi ve tapu devir töreni yapıldı.

Yunak Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen törende, Başkan Subhan Günaltay, 1 milyon 307 bin metrekarelik alanı kapsayan tapu devir belgesini Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan'a teslim etti.

Günaltay, törende, Yunak OSB'nin ilçe açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Yatırımın bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını vurgulayan Günaltay, "Bu proje, Yunak'ta göçün önlenmesi ve istihdamın artırılması açısından stratejik bir adımdır. Sanayinin ilçemize kazandırılması, gençlerimizin geleceğine umut olacaktır." diye konuştu.???????