Yunak\'ta Alıç Ağaçları İlgi Görüyor

Güncel

Konya'nın Yunak ilçesinde genellikle dağlık alanlarda kendiliğinden doğal olarak yetişen alıç ağaçları ilgi görüyor.

Özellikle Sıram, Meşelik ve Kurtuşağı mahalleleri çevresinde çokça bulunan ve meyvesi kalp dostu olarak bilinen alıç, sonbaharda yöre halkının çokça topladığı bir meyve.

Dikenli ve çalı tipi ağaçlarda eylül ayının sonuna doğru olgunlaşmaya başlayan sarı renkli alıç, bölgede yaşayanlar için vazgeçilmez bir meyve.

Toplaması biraz zahmetli de olsa vatandaşların bazıları dağlardan topladığı alıçları kent meydanında satarken, bazıları da evlerinde marmelat ve sirkesini yapıyor.