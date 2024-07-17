Yunan Şarkıcı Despina Vandi\'nin Türk Bayrağı ve Atatürk Posterini İndirmesi Talebiyle Konser İptal Edildi

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(ANKARA) - Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) destek için düzeenlenen gecede sahneye çıkması planlanan Yunan asıllı Alman Şarkıcı Despina Vandi, Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin sahneden indirilmesini talep etti. Yunan şarkıcının bu talebi üzerine konser iptal edildi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli konser alanına gelerek, şarkıcının Çeşme'yi ivedilikle terk etmesini istedi.

Yunan asıllı şarkıcı Despina Vandi'nin İzmir'de Türk Eğitim Vakfı'na destek için verilen konserde sahne alması planlanıyordu. Sahneye çıkan Vandi'nin sahnedeki Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini istemesi üzerine konser iptal edildi. Sahneye çıkan TEV korusu İzmir Marşı okuyarak Yunan şarkıcının tutumuna tepki gösterdi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk posterini indirmeye yeltenemez diyerek şöyle konuştu:

"Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterinin inmesini istiyormuş. Hiç yuhlamayın, bu güzel nefeslerinizi yoracağınız bir insan bile olmadığını düşünüyorum kendisinin. Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan ve bu inançta olan insanlarız. Yaşananların Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ediyorum. Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Sakinlikle, sükunetle. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını, bir sürü vatan evladını gömdükleri ve onun sembolü yaptıkları bayraklarını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur."