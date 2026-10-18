Yunan sol partileri iddia edilen İsrail Müttefikleri buluşmasına açıklama istedi - Son Dakika
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Yunan sol partileri iddia edilen İsrail Müttefikleri buluşmasına açıklama istedi

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Yunanistan'daki sol partiler, siyasetçilerin 'İsrail Müttefikleri Vakfı' heyetiyle Atina'da buluştuğu iddiasına açıklama istedi. Sağlık Bakanı Georgiadis katıldığını doğrularken Mera25, katılımcı isimlerinin açıklanmasını ve İsrail'le işbirliğinin bitirilmesini istedi.

Yunanistan muhalefetindeki sol partiler, hükümetin, aralarında bakan, bakan yardımcısı ve milletvekillerinin de bulunduğu Yunan siyasetçilerin "İsrail Müttefikleri Vakfı"nı temsil eden heyetle buluşmasına ilişkin açıklama istedi.

Yeni Sol Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, bazı milletvekilleri, hükümetteki bazı bakan ve bakan yardımcılarının, İsrail'de aşırı sağ için lobi faaliyetlerinde bulunan "İsrail Müttefikleri Vakfı"nı temsil eden bir heyetle, İsrail Teknoloji Bakanı Gila Gamliel ve İsrail'in Atina Büyükelçisi Pninat Yanay'ın da bulunduğu bir buluşmada Atina'da bir araya geldiklerine ilişkin iddialara yer verildi.

Reporters United'ın haberine yansıyan iddialara göre, görüşmenin amacının Yunanistan meclisinde "İsrail Müttefikleri" gündemini takip edecek gizli bir grup kurulması olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail'deki bu aşırı sağcı örgütün amaçları arasında Filistin topraklarının bütünüyle ilhak edilmesi ve Filistinlilerin kendi topraklarından sürülmesi de yer alıyor." ifadesi yer aldı.

Bu örgütün amacının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin hakkındaki kararlarına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, Filistinlilere yönelik soykırımın ve İsrail hükümetinin uyguladığı 'yerleşim' faaliyetlerinin de ideolojik kalesi olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Buluşmaya katılan milletvekilleri görüşmede nelerin konuşulduğunu, meclisteki gizli gruba katılıp katılmadıklarını hemen şimdi açıklamak zorundadır ki Filistinlilere yönelik soykırımın yol arkadaşlarının isimleri ortaya çıksın." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ana muhalefet lideri Nikos Andrulakis'in de partilerindeki milletvekillerinin bu buluşmaya katıldığından haberleri olup olmadığını açıklaması istendi.

Mera25 Partisi'nden tepki

Yunanistan muhalefetindeki Mera 25 Partisi ise yaptığı yazılı açıklamada buluşmayı eleştirerek, "Neden bu kadar gizlilik? Yunan halkının büyük bir çoğunluğunun soykırıma, işgale ve etnik temizliğe karşı olduğunu bildikleri için mi? Yunan toplumunun Miçotakis'e ülkeyi Netanyahu'nun işlediği suçlarda siyasi, askeri ve ekonomik bir ortak haline getirmesine açık çek vermediğini bildikleri için mi?" ifadelerine yer verdi.

Mera25 Partisi, katılımcıların isimlerinin açıklanmasını, katılan tüm siyasilerin açıklama yapmasını ve İsrail Devleti ile her tür askeri ve ekonomik işbirliğinin sona erdirilmesini istedi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'ten katılım itirafı

Yunanistan Sağlık Bakanı Antonis Georgiadis ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen gün Yunanistan ve İsrail arasındaki iyi ilişkileri destekleyen bir grup İsrailli ve Yunan siyasetçiler arasında bir buluşma organize etti. Amaç ilişkilerin iyileştirilmesi ve birbirimizi destekleyecek meclis gruplarının oluşturulması. Doğal olduğu üzere ben de katıldım. Hiçbir zaman İsrail'e olan desteğimi gizledim mi? Bu ülkeyle stratejik ilişkimizi önemli bir ulusal çıkarımız olarak gördüğümü hiç sakladım mı? Hayır. Bunu her zaman her yerde söylüyorum."

Öte yandan, Georgiadis, görüşmeye katıldığı iddia edilen PASOK milletvekili Paulos Hristidis'in, sadece milletvekilleri arasındaki dostluk grubu görüşmesine katıldığına, İsrailli bir bakan veya İsrail Büyükelçisi ile görüşmesi olmadığına ilişkin açıklamasını "komik" bulduğunu ifade etti.

Georgiadis, "Yunanistan ve İsrail arasında stratejik ilişkiden yanayız ve destekleyici meclis grupları kurmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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