Yunanistan, Arnavutluk'ta seçilmiş belediye başkanının görevinin feshine tepki gösterdi - Son Dakika
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Yunanistan, Arnavutluk'ta seçilmiş belediye başkanının görevinin feshine tepki gösterdi

Yunanistan, Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) Himara'nın seçilmiş belediye başkanı Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri'nin görevinin feshine yönelik kararına tepki gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, KQZ'nin kararının hukuk devletinin prensiplerine aykırı olduğunu belirterek endişelerini dile getirdi. Beleri'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde milletvekili seçilmesi nedeniyle Arnavutluk'a çağrı yapıldı.

05.07.2024 18:33
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Yunanistan, Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) Himara'nın seçilmiş belediye başkanı Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri'nin görevinin feshine yönelik kararına tepki gösterdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "KQZ'nin Beleri'nin belediye başkanı olarak yemin etmesinden bile önce görevinin geçersiz kılınması görülmemiş bir uygulama ve hukuk devletinin temel prensiplerine ilişkin çok fazla soru işareti barındıran bir sürecin önceden işaretleri verilmiş sonucudur." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan, masumiyet karinesinin ihlaline, sürecin netliğine, yemin törenine izin verilmemesine, verilen orantısız cezaya, Himara Belediyesinin bir yıldır meşruiyeti olmayan kişilerce yönetilmesine ilişkin endişesini dile getirmişti."

Beleri'nin hazirandaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Yunanistan'dan milletvekili seçilmesine dikkati çekilen açıklamada, Arnavutluk'a, Beleri'nin 16 Temmuz'da AP genel kurulundaki yerini alabilmesi için gerekli tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) bugün aldığı kararla, "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçundan verilen iki yıl hapis cezası onanan Beleri'nin görevini mahkumiyet nedeniyle geçersiz ilan etmiş ve görev süresini erken feshetmişti.

Arnavutluk yasalarına göre "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçu bulunan bir kişinin milletvekili veya belediye başkanı seçilememesi ve aday gösterilememesi öngörüldüğü için Himara Belediyesine başkan belirlemek için yeniden seçim düzenlenmesinin yolu açılmıştı.

Ne olmuştu?

Beleri, 12 Mayıs 2023'te "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri'nin "Himara ve köylerindeki vatandaşlara seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif ettiği" yönünde oy satın alma faaliyetlerine karıştığı şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.

14 Mayıs 2023'te düzenlenen yerel seçimlerde, Beleri, Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi, 22 Mayıs 2023'te Beleri'nin tutuklanmasına karar vermişti. Beleri'nin tutuklanması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.??????????????

Kaynak: AA

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