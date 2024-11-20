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Yunanistan'da İşçi Eylemi

Yunanistan\'da İşçi Eylemi

Yunanistan'da işçi ve memurlar ekonomik iyileşme için 24 saatlik grevde, geniş eylemler gerçekleştirdi.

20.11.2024 16:48
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Yunanistan'da işçi ve memurlar, ekonomik koşulların iyileştirilmesi talebiyle 24 saatlik greve gitti.

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla 24 saatliğine iş bırakan işçi ve memurlar, başkent Atina'da geniş çaplı eylem düzenledi.

Atina merkezinde bir araya gelen işçi ve memurlar, parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na doğru yürüdü.

İşçi ve memurlara, öğrenci ve emekliler de eşlik etti.

Eylemciler, maaşlara zam, toplu iş sözleşmeleri yapılması, eğitim ve sağlığa bütçeden daha büyük paylar ayrılması gibi taleplerini dile getirdi.

Grev dolayısıyla gemiler limanlarda aborda kalırken, deniz yolu ulaşımı 24 saatliğine askıya alındı. Atina'da da toplu ulaşım sadece belli saatlerde hizmet verdi.

Eyleme katılan çok sayıda kişi ise Filistin bayrağı taşıdı. Parlamento binasının önünde dev bir Filistin bayrağı da açılan eylemde, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı. Eylemin düzenlendiği sırada ise Maliye Bakanı Athanasios Petralias, Parlamentoya 2025 bütçesini sundu.

Kaynak: AA

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