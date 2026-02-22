Yunanistan'da Karnaval Coşkusu - Son Dakika
Yunanistan'da Karnaval Coşkusu

22.02.2026 22:06
Paskalya orucu öncesi Yunanistan'da kostümlü karnaval kutlamaları ve etkinlikler yapıldı.

Yarın başlayacak Paskalya orucu öncesi karnaval kutlamalarının düzenlendiği Yunanistan'da kostümlü geçit törenleri yapıldı.

Patra ve İskeçe'deki büyük karnaval geçitlerinin yanı sıra başkent Atina'da da farklı kostümler giyenler, Sintagma Meydanı'ndan Atinas Kocyas Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşe Atina Belediyesinin orkestrası da eşlik etti.

Hayvan, çizgi film karakterleri gibi farklı kostümler giyen her yaştan kişi müzik eşliğinde yürüdü.

Kocyas Meydanı'nda ise konser düzenlendi.

Balık pazarı da her pazar kapalı olmasına rağmen bugün kapılarını alışveriş yapmak isteyenler için açtı.

Yarın başlayacak Paskalya orucu için geleneksel sofraları süsleyecek kalamar, karides, ahtapot, sübye gibi deniz ürünleri ile tahin helvası, turşu, zeytin gibi yiyecekler tezgahlardaki yerini aldı.

Yarınki Temiz Pazartesi yortusunda uçurulacak uçurtmalar da sokaklarda satılmaya başlandı.

Yunanistan'da karnaval dönemi

Nüfusunun çoğu Ortodoks Hristiyan olan Yunanistan'da her yıl Paskalya orucundan önce yaşanan karnaval dönemi bir dizi geleneksel kutlamaya sahne oluyor.

Yunancada karnaval anlamına gelen "apokries" kelimesi, "etsiz" anlamına gelen eski bir kelimeden geliyor ve Paskalya orucunda et ve diğer hayvansal gıdaların yenmemesine işaret ediyor.

Paskalya orucundan 3 hafta önce başlayan karnaval süresince düzenlenen çeşitli etkinliklerde, başta çocuklar olmak üzere her yaştan kişi farklı maskeli kostümler giyiyor. Sokaklarda Superman'den, minik tavşana kadar birbirinden farklı kostümler renkli görüntüler oluşturuyor.

Patra ve İskeçe kentlerinde ise Paskalya orucunun başladığı Temiz Pazartesi'nden önceki pazar günü aylar önceden hazırlanmış özel kostümlerle geleneksel karnaval geçidi düzenleniyor. Atina ve diğer kentlerde ise isteyenlerin katılımıyla Patra ve İskeçe'dekine göre daha küçük geçit törenleri yapılıyor.

Temiz Pazartesi yortusu ise 40 gün sürecek Paskalya orucunun başlangıcını simgeliyor. Paskalya orucu boyunca et ve diğer hayvansal gıdaların yenmemesi nedeniyle, resmi tatil de olan bu günde insanlar deniz mahsulleri, kuru fasulye, zeytinyağlı yaprak sarması, tarama salata, turşu, zeytin, tahin helvası gibi yiyeceklerle geleneksel sofralar kuruyor.

Yaklaşan baharı da karşılamak isteyenler ise kırlara çıkarak bu geleneksel yiyeceklerle piknik yapıyor ve gökyüzünü uçurtmalarla süslüyor.

Kaynak: AA

