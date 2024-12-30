Yunan Bakan'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye gerçekten aktif bir aktör - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunan Bakan'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye gerçekten aktif bir aktör

Geniş Video İzle

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Suriye'deki gelişmeler ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye, gerçekten Suriye ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere yakınlığı nedeniyle aktif bir aktördür" dedi.

30.12.2024 18:48  Güncelleme: 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Devlet Ajansı AMNA'ya verdiği röportajda, ülke dış politikasına ilişkin genel değerlendirmede bulundu.

YUNANİSTAN'IN GEÇİCİ BMGK ÜYELİĞİ

Yunanistan'ın 1 Ocak'tan itibaren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyeliği görevine başlaması vesilesiyle Kuzey ve Güney, Doğu ve Batı arasında istikrar amacı güden bir köprü görevi görmeyi arzuladığını ifade eden Yerapetritis, ülkesinin bu görevdeki temel önceliklerinin uzlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi, uluslararası hukuka saygı, güvenlik ve istikrarda kadının yerinin güçlendirilmesi, silahlı çatışmalarda çocukların korunması, iklim kriziyle mücadele ve denizlerde seyrüsefer güvenliğinin sağlanması olacağını anlattı.

İTİRAF GİBİ SÖZLER

Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelerde anahtar rol oynayabileceğine ilişkin yorumları değerlendirerek "Türkiye, gerçekten Suriye ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere yakınlığı nedeniyle aktif bir aktördür." dedi.

Yunan Bakan'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye gerçekten aktif bir aktör

"SURİYELİ MÜLTECİLERİN GERİ GÖNDERİLMESİNE BÜYÜK ÖNEM VERECEĞİZ"

Yunanistan'ın da kendisi ve bölge için istenmeyen sonuçlar doğuracak gelişmeleri engellemek için çalışacağını belirten Yerapetritis, Suriye'deki Yunan azınlığın korunması, Suriye'den ülkesine göç akınlarının durdurulması ve ülkesindeki mevcut Suriyeli mültecilerin gönüllülük temelinde geri gönderilmesine de büyük önem vereceklerini dile getirdi.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ VE KIBRIS MESELESİ

Yorgos Yerapetritis, yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir yakınlaşma yaşandığına işaret ederek, iki ülke halklarının refah ve barışı için iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflediğini belirtti. Kıbrıs meselesini uluslararası politikanın ve BM'nin gündemine getirmenin Yunan dış politikasının amaçlarından olduğunu aktaran Yerapetritis, "1 Ocak'ta BM Güvenlik Konseyi'ndeki görevimizi üstlendikten sonra amacımız Kıbrıs meselesini BM'nin aktif gündeminde tutmaktır." diye konuştu. Yerapetritis, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM meselesine ilişkin çabalarını desteklediklerini kaydederek, "Parçalanmalarla dolu bir dünyada, birleşmiş bir Avrupa Kıbrıs'ı, vatandaşlarına sunacağı refahın yanı sıra dünya için de güçlü bir sembol olacaktır." ifadesini kullandı.

Yunan Bakan\'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye gerçekten aktif bir aktör
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Yunanistan, Orta Doğu, Politika, Türkiye, Güncel, Kıbrıs, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan Bakan'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye gerçekten aktif bir aktör - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • MERAK Ettiğimden?:
    500 yol boyunca ecdadımız OSMANLI DEVLETİ bir vali ile yönetmiş şimdi gelmiş bizimle boy ölçüşüyorlar beyin yoksunları 41 3 Yanıtla
  • Balan Guler:
    Dedem ismet inonunun verdiği adaları alırken aktormuyuz figuranmi asıl o zaman anlayacaksın yorgo 19 6 Yanıtla
    Osman Dönmez:
    begenmeyenlere gelince vaftiz edildiğiniz sumu bulandı acaba hayıdır size ?? 0 0
    Eski Tüfek.:
    Tarih bilgin eksik ,UŞİ andlaşması ile ,1912 de,,adalar ve tablusgarp verildi......gerçi bu yorumum da yayınlanmaz ya ,neyse... 0 0
  • Mahir Tunç:
    bunlar bizi boşa övmez acaba hanği adayı istiyorlar yada bizim yemeklerin hanğisini çalacaklar 11 2 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    bizim ecdadımız yolundayız osmanıda atatürk bizim merde ne zaman ne gerekiyorsa her zaman yaparız isterse cumhur başkanı caycı borekci olsun halkımız adamı siiiiiii bunu dünya biliyor 6 0 Yanıtla
  • Ali Diye Biri :
    İhtiyacımız mı var bu yunan gödverenlerin itirafına. Haber mi bu. 4 0 Yanıtla
  • RAHMİ Kaya:
    Kör ile yatan şaşı kalkar, derler. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:33:55. #1.13#
SON DAKİKA: Yunan Bakan'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye gerçekten aktif bir aktör - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.