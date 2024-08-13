Yunanistan Tarafından Denize Terk Edilen Göçmenler Kurtarıldı

Güncel

Yunanistan tarafından denize terk edilen düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 9 Ağustos'ta icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinde düzensiz göçmenleri 2 can salına bırakarak denize terk ettiği görüntülendi.

Düzensiz göçmenler, bölgeye intikal eden Türkiye'ye ait Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı.