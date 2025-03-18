Yunnan'da Toprak Kayması: 1 Ölü, 4 Kayıp

KUNMİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişiye ulaşılamıyor.

Eyalet yönetiminin enformasyon ofisinden yapılan açıklamaya göre heyelan, günlerdir devam eden sağanakların ardından salı günü saat 04.50'de Nujiang'ın bağlı Lisu Özerk İli'nin Fugong ilçesine bağlı Lumadeng kasabasında bir nehir yakınında meydana geldi.

İlk etapta kaybolan 6 kişiden biri kurtarılarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor. Sabah 08.33'te bulunan diğer bir kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kurtarma ekipleri, diğer kayıp kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.