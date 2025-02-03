Yunus Balığından Tekneye Dans Gösterisi

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Balıkçı teknesiyle yarışan yunus balığı kamerada

SAKARYA - Sakarya'nı Karasu ilçesinde balıkçı teknesiyle dakikalarca yarışan yunus balığı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Karasu'dan Karadeniz'e açılan balıkçılar, kendisine eşlik eden bir yunus balığı fark etti. Yaklaşık 20 dakika boyunca tekneyle aynı yöne doğru yüzen yunusun dans gösterisi kendisine hayran bıraktı. O anları cep telefonuyla kayıt altına alan balıkçı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüde, yunus balığının teknenin önünde yüzerken sergilediği dans gösterisi yer alıyor.