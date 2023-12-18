Yunus Emre Enstitüsü, Budapeşte Eötvös Lorand Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), dünyada ilk Türkoloji bölümünün kurulduğu Budapeşte Eötvös Lorand Üniversitesiyle (ELTE) işbirliği protokolü imzaladı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol imza törenine, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Budapeşte YEE Koordinatörü Mustafa Aydoğdu, ELTE Rektörü Prof. Dr. Laszlo Borhy ve üniversite yetkilileri katıldı.

Törende, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında dünyanın dört bir yanında Türkçeye gösterilen yoğun talebin karşılanması ve uluslararası arenada çeşitli alanlarda Türkçenin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarına devam eden YEE ile dünyada ilk Türkoloji bölümünün kurulduğu ELTE arasında Türkoloji alanında işbirliği protokolü imzalandı.

YEE Başkanı Ateş, törende yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet'in 100. yılını idrak ettiğimiz 2023 yılında, Yunus Emre'den miras kalan kadim Türkçemizi dünya çapında yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Türk kültürünün uluslararası alanda bu denli ilgi duyulmasının en önemli unsurlarından biri de Türkçedir. Enstitümüzün kuruluşundan günümüze kadar dijital ve fiziki ortamlarda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle dünya genelinde milyonlarca kişiyi Türkçeyle tanıştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Ateş, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında imzaladıkları protokolün dışında Budapeşte'deki temsilciliklerinin girişimleriyle, Macaristan Parlamentosunun sesli rehber hizmetine Türkçenin dahil edilmesi gibi çok kıymetli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "2024 yılında, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını taçlandıracak çeşitli proje ve faaliyetlerimizi hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Protokolle, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmak, karşılıklı anlayışı geliştirmek, işbirliğini güçlendirmek, kültürel ve bilimsel bağlılıkları kuvvetlendirmek hedefleniyor.

Enstitü, imzalanan protokol çerçevesinde üniversite bünyesinde Türkçe öğretimi ve kültürel etkileşim faaliyetleri düzenlemenin yanı sıra akademik ve kültürel yayın desteği de sağlayacak.