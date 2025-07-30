Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulları Kapanış Programı - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulları Kapanış Programı

30.07.2025 20:00
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Bakan Ersoy, yaz okullarında katılımcılara Türkçe ve Türk kültürünü tanıttı, dostluk vurgusu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Yaz Okulları 2025 Kapanış Programı"na katıldı.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Ersoy, programın çok uluslu, çok dilli ve kültürel açıdan zengin etkileşim süreci olduğunu belirterek, "Bir ay boyunca ülkemizin dört bir yanında siz değerli misafirlerimizi ağırladığımız Türkçe Yaz Okulu, Türkoloji Yaz Okulu ve Türk Arkeolojisi, Çağdaş Türk Sanatı, Türk Mutfağı ve Türk Modası Tematik Yaz Okullarımız ile Türkiye'nin kültürel mirasını, entelektüel birikimini, dilimizin zenginliğini ve evrensel değerlerini sizlerle paylaşma imkanı bulduk." dedi.

Türkçenin iletişim dili olmanın ötesinde kültürel hafızayı yansıtması açısından da derin anlama sahip olduğunu dile getiren Ersoy, "Tarihiyle, edebiyatıyla, deyimleriyle, şarkılarıyla, duyguların ve düşüncelerin yüzyıllar boyunca harmanlandığı bir gönül dilidir. Sizler, bu dili yalnızca sınıf ortamında değil, mutfakta, sokakta, atölyede, müzede dostluklar kurarak, hissederek öğrendiniz." ifadesini kullandı.

"Türkçeniz güçlü, yolunuz açık, kalbiniz Türkiye ile bağlı olsun"

Kültürün sadece geçmişi korumak değil, geleceği de birlikte inşa etmek olduğuna inandıklarını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Sizlerin burada edindiği her bilgi, her dostluk, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayışa, barışa ve işbirliğine katkı sağlayacak değerli birer tohumdur. Burada geçirdiğiniz zamanın sadece bir ay değil, bir ömür boyunca sürecek bir bağ kurduğuna özellikle inanıyorum. Türkiye artık sizin için bir kelimeden ibaret değil; bir hatıra, bir dostluk ve hepsinden önemlisi bir anlam. Bu dostluğun güçlenerek devam etmesini, buradaki tanışmaların, kurulan dostlukların, arkadaşlıkların, barışın, hoşgörünün ve kardeşliğin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum."

Bakan Ersoy, programın başarıyla yürütülmesini sağlayan Yunus Emre Enstitüsüne, program paydaşlarına, ders veren akademisyenlere, koordinatörlere, rehberlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Siz kıymetli misafirlerimize de ülkemize ve dilimize göstermiş olduğunuz teveccüh için özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye artık sizin ikinci eviniz. İyi ki geldiniz, Türkçeniz güçlü, yolunuz açık, kalbiniz Türkiye ile bağlı olsun." diye konuştu.

Türkçe Yaz Okulu programıyla kültür köprüleri kuruldu

YEE tarafından düzenlenen Türkçe Yaz Okulu 2025 programı kapsamında 69 ülkeden 735 öğrenci, 7-30 Temmuz'da Türkiye'de kültür, dil ve gönül bağları etrafında bir araya geldi.

Türkçe, Türkoloji ve Tematik Yaz Okulları olmak üzere üç ana başlıkta hayata geçirilen programın katılımcıları, Türkçeyi sadece iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda dostluk, hoşgörü, kültür ve sanatın taşıyıcısı olarak deneyimledi.

Program boyunca 23 şehirde ağırlanan öğrenciler, 29 üniversiteyle yapılan işbirlikleri sayesinde yerel halkla temas etti, dil becerilerini geliştirdi ve Türk kültürünü yaşayarak öğrendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulları Kapanış Programı - Son Dakika

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