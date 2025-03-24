Manisa'nın Yunusemre ilçesinde "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Yunus timleri, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6242 Sokak'ta şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi.
Durmayan motosiklettekilerin yakalanması için takip başlatan polis, motosikletten yol kenarına tabanca atıldığını belirledi.
Kovalama sonucu motosikletteki E.S. ve M.A. yakalandı, yol kenarına atılan ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 fişek bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yunusemre'de Kovalamaca: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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