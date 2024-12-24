Yunusemre\'deki Kadın Cinayetinde Dava Ertelendi

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MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde çalıştığı pizza dükkanına motosikletiyle gelip, ruhsatsız tabancayla açtığı ateşte çalışanlardan Sultan Zencirci'yi (27) öldüren, Gül Demir'i (45) ise yaralayan Ferhat Kuru'nun tutuklu yargılandığı dava, daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar verilerek ertelendi.

Olay, 30 Temmuz 2023'te saat 13.00 sıralarında Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir pizzacıda meydana geldi. Çalıştığı pizzacıya motosikletiyle gelen Ferhat Kuru, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla iş yeri çalışanlarından Sultan Zencirci ve Gül Demir'e kurşun yağdırdı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sultan Zencirci ile 2 kurşun isabet eden Gül Demir kanlar içinde yere yığıldı. Daha sonra Kuru, Gül Demir'i bıçaklamaya çalıştı. Diğer çalışanların araya girmesiyle Ferhat Kuru kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sultan Zencirci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde müdahalesi yapılan Gül Demir ise ağır yaralı olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Demir, uzun süren tedavi süreci ardından taburcu edildi. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Ferhat Kuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonunda Ferhat Kuru hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah temin etme ve bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'GÜL İLE SANIK ARASINDA BİR MÜNASEBET YOKTU'

Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Kuru, Gül Demir'in avukatı ve öldürülen Sultan Zencirci'nin avukatları katıldı. Duruşmada, Gül Demir'in ağabeyi Turgut Irmak (51), tanık olarak dinlendi. Kardeşi Gül Demir'in olaydan bir hafta öncesinde kendisini telefonla arayarak, Ferhat Kuru'nun hem kendisini hem de Sultan Zencirci'yi rahatsız ettiğini söylediğini belirten Irmak, "Bunun üzerine Ferhat'ı aradım cevap vermedi, sonra kendisi döndü. 'Gül hanımı seviyorum onunla evleneceğim. Sultan araya girip, aramızı bozdu' dedi. Yaptığının yanlış olduğunu söyledim. 'Bir daha dükkanıma girme, önünden dahi geçme' dedim. Gül ile sanık arasında bir münasebet yoktu. Sultan'ı tehdit ettiğine şahit olmadım" ifadelerini kullandı.

Gül Demir'in ağabeyi Turgut Irmak'ın konuşması ardından tanığın beyanına ilişkin sözleri sorulan Ferhat Kuru, tanığın beyanının gerçeği yansıtmadığını, kendi çıkarına göre konuştuğunu, Gül Demir ile gönül ilişkisi olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun henüz mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

Duruşma sonrası, öldürülen Sultan Zencirci'nin avukatı Zehra Oyit ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör, birer açıklama yaptı. Hasgör, 6284 sayılı kanunun kadınların can simidi olduğunu, kadın cinayeti ve şiddetin önlenmesi için etkin kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Avukat Zehra Oyit ise "Maalesef ülkemizde kadın olmanın zorluğu yüzümüze vuruyor. Taciz edildiği için rahatsızlık duyduğunu dile getiren bir kadından bahsediyoruz. 6284'ün etkin bir şekilde uygulanması ile cinayetlerin en azından azalacağını umuyoruz. Umudumuzu kaybetmeden bu davaların takipçisiyiz. Her kadının yanındayız" diye konuştu.