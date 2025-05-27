Yunuslar Kıyıya Vurmaya Başladı

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şahin: " Karadeniz'de açıkta beslenemeyen yunuslar kıyıya vuruyor"

TRABZON - Karadeniz'de yunus balığı popülasyonunun son yıllarda arttığı, buna bağlı olarak ölüm oranlarının da artış gösterdiği belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şahin, açıklarda beslenemeyen yunus sürülerinin son dönemde kıyıya doğru geldiğine dikkat çekti.

Aşırı avcılığın etkisiyle açıklarda yem bulamayan yunusların yem bulmak için kıyıya gelmeye başladığını kaydeden Şahin, "İki sene önce Avrupa Birliği projesi yürütüldü; Türkiye de buna dahil oldu, bizim fakültemiz de dahildi. Yapılan araştırmanın sonucu henüz çıkmadı ama kendi kanaatim, gördüğüm aşırı avcılığın etkisiyle açık denizlerde bulunan balıklar bitince hamsi sürüleri kıyılara gelmeye başladı. Dolayısıyla yem bulamayınca beslenecek balık bulamayınca kıyıya vuruyorlar. Kıyıya gelince balıkçılarımızın ağlarını rahatsız etmeye başladılar. Bu da haklı olarak balıkçılarımızı rahatsız ediyor. Kıyıdaki Yunus balıklarının görülme oranı arttı bu doğru. Bunlarla beraber ölüm oranları da artıyor. Bayağı yunus kıyıya ölü olarak vuruyor. Bunun sebebi bence açıkta beslenemeyen sürülerin kıyıya gelmesi" dedi.