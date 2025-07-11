Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunusların gösterisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Güzelçamlı açıklarında tekneyle tura çıkan Ramazan Kavsal, yunus sürüsüyle karşılaştı.
Kavsal, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Sürü halinde gezen yunusların eş zamanlı denize dalıp çıkması güzel görüntü oluşturdu.
Yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Yunusların Görsel Şovu - Son Dakika
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