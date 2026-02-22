Yüreğir Belediyesi, Şehit Yakınları ve Gazileri İftarda Buluşturdu - Son Dakika
Yüreğir Belediyesi, Şehit Yakınları ve Gazileri İftarda Buluşturdu

22.02.2026 11:17  Güncelleme: 13:47
Yüreğir Belediyesi, şehit yakınları ve gaziler onuruna Atatürk Kültür Merkezi’nde iftar programı düzenledi. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, şehit yakınları ve gaziler onuruna Atatürk Kültür Merkezi'nde iftar programı düzenledi. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yüreğir'de Atatürk Kültür Merkezi'nde Kur'an okunmasıyla başlayan iftar programı, ilahiler ve semazen gösterisiyle manevi bir atmosferde devam etti. Şehitler rahmetle anılırken, gazilere sağlık ve huzur dileklerinde bulunuldu.

Gecede konuşan Demirçalı, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı. Demirçalı, "Bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz başımızın tacıdır. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Yüreğir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Programda şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Demirçalı, davetlilerle tek tek sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: ANKA

