Yüreğir'de 15 Yaşındaki Çocuk Silahla Öldürüldü

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki çocuk yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İddiaya göre, Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde dün, bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ekipler yaptıkları çalışmada, cesedin 15 yaşındaki Rafet Dinç'e ait olduğunu ve silahla vurulduğunu saptadı.

Dinç'in cenazesi otopsinin ardından ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.