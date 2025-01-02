Yüreğir'de Cinayet Zanlıları Tutuklandı - Son Dakika
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Yüreğir'de Cinayet Zanlıları Tutuklandı

Yüreğir\'de Cinayet Zanlıları Tutuklandı

Adana'da sokakta vurularak öldürülen Fırat Şimşek'in katil zanlıları tutuklandı.

02.01.2025 10:47
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, 27 Aralık'ta Fırat Şimşek'in (22), sokakta tabancayla sırtından vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla olayla bağlantılı 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Merkez Sarıçam ilçesinde bulundukları belirlenen zanlılar Emrah K. (27) ve Adnan A. (24) sokakta yürüdükleri sırada ekiplerce kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da zanlıların kaçış istikametinde yere atılmış buldu.

Emniyete götürülen zanlılardan Emrah K'nin, ağabeyi Aşkın K'nin (29) 5 Eylül 2023'te Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir metruk evde silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle Fırat Şimşek'e husumet beslediği, cinayeti de bu nedenle işlediği iddia edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Emrah K. ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Adnan A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emrah K, 8 Haziran 2022'de Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir parkta çıkan kavgada Muhammed S'nin (23) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı gerekçesiyle tutuklanmış, bir süre önce de cezaevinden çıkmıştı. Emrah K, cezaevindeyken ağabeyi Aşkın K, 5 Eylül 2023'te aynı mahalledeki bir metruk evde silahla vurularak öldürülmüştü. Aşkın K'nin öldürülmesiyle ilgili maktul Muhammed S'nin ağabeyi Yasin S. (31) tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüreğir'de Cinayet Zanlıları Tutuklandı - Son Dakika

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