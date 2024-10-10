Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü, polisin çalışmasıyla yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, "yağma" suçundan 20 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan Ahmet B'nin merkez Sarıçam ilçesinde bulunduğunu belirledi.
Bölgeye giden ekipler, hükümlüyü sokakta yürürken yakaladı.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Hakan D'nin de PTT Evleri Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.
Söz konusu adrese giden ekiplerce yakalanan Hakan D. ile Ahmet B, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Yüreğir'de İki Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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