Yusuf Dikeç, Kahramanmaraş\'ta karşılandı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ta ziyaretler yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden milli sporcu Dikeç, burada TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından karşılandı.

Görgel, Dikeç'e, Kahramanmaraş halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinin ardından kente verilen "İstiklal Madalyası"nı temsilen sim sırma işleme tekniğiyle yapılan madalya detaylı bir tablo hediye etti.

Dikeç, daha sonra milli sporcular Rümeysa Pelin Kaya ve Safiye Sarıtürk Temizdemir ile Kahramanmaraş Havalı Tabanca Atış Poligon'unda sporcularla bir araya geldi.

Milli sporculara, Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Debgici ve Tuba Köksal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel eşlik etti.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, olimpiyat oyunlarında elde edilen başarıdan dolayı Yusuf Dikeç'i kutladı, başarılarının devamını diledi.

Kirişci, "6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından konut, iş yeri gibi konularımızı hep ön planda tuttuk. İnşallah bundan sonra spor alanında da yatırımlar yaparak şehir olarak daha hızlı toparlanacağımıza inanıyorum. Yusuf kardeşimizin bu ziyareti, olimpiyatta elde ettiği başarı, Kahramanmaraşlılar olarak bizlere moral oldu. İnşallah Kahramanmaraş'ımıza, ülkemize madalya kazandıracak yeni sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Debgici ve Köksal da milli sporcu Dikeç'i tebrik etti.

Görgel de "Hemşehrimiz Yusuf Dikeç, dünya ve Avrupa şampiyonluğu olan, ayrıca dünya rekorunu elinde bulunduran bir milli sporcumuz. Onunla ne kadar gurur duysak azdır. Olimpiyat oyunlarında da elde etmiş olduğu sonuç şehrimize moral oldu." diye konuştu.

"Kahramanmaraş'tan atıcının da çıktığını gösterdik"

Yusuf Dikeç de memleketinde bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu madalyayı ülkem ve kendi adıma kazandığım için çok mutluyum. 'Kahramanmaraş'tan güreşçi çıkar' derler. Bu elde ettiğimiz başarıyla atıcının da çıktığını gösterdik. Kahramanmaraş Havalı Tabanca Atış Poligonu'nda yetişen sporcularımızı gördük ve bu gençlerimiz bizleri daha üst sıralara taşıyacaklardır."

Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı'nı ziyaret eden Dikeç, vatandaşlarla söyleşi yaptı.

Söyleşide gençlere tavsiyelerde bulunan Dikeç, "Gençler, iki şeyi hiç unutmayın. Kalbinizden anne sevgisini, gönlünüzden de ülke sevgisini kesinlikle ihmal etmeyin ve çok çalışın." dedi.

Atıcılık sporuna 24 yıl emek verdiğini söyleyen Dikeç, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman pes etmedim ve 5 defa katıldığım olimpiyatlarda madalya kazanabildim. Son 1 yıl boyunca haftanın 6 günü 4 saat antrenman yaparak kazanabildim. Genç sporcularımızla milli takım kamplarında buluştuğumda asli görevlerinin ülkemize madalya kazandırmaları olduğunu ve ülke temsili noktasında da eğer üzerinde Türk bayrağı varsa mutlaka ülkemizin oturmamızla, kalkmamızla, davranış ve karakterimizle iyi temsil edilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Başarı dünyanın her yerinde ilgi çekiyor. Biz bunu Türk gençliği olarak neden yapmayalım? Ben inanıyorum ki bizlere nice başarılar kazandıracak gençlerimiz var. Sizlere düşen, boş zamanlarınızı kafe köşelerinde geçirmeyin. Kendinize yakın hissettiğiniz sporları yapın ve onda başarılı olmak için çok çalışın."