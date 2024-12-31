Yusuf Nalkesen'i Anıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yusuf Nalkesen'i Anıyoruz

Usta sanatçı Yusuf Nalkesen'in vefatının üzerinden 21 yıl geçti, Türk müziğine önemli eserler kazandırdı.

31.12.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Veda Busesi", "Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var", "Dargın Ayrılmayalım" ve "O Ağacın Altı" gibi besteleri Türk müziğine kazandıran usta sanatçı Yusuf Nalkesen'in vefatının üzerinden 21 yıl geçti.

Hayriye Hanım ile Mehmet Bey'in oğlu Nalkesen, 6 kardeşin en küçüğü olarak 25 Aralık 1923'te Üsküp'ün İştip kasabasında dünyaya geldi.

Sanatçı, henüz kundakta bebek iken ailesiyle İzmir Kadifekale'ye yerleşti.

İlkokulu Turgutlu Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyan sanatçının müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. Üstün başarılı olarak ortaokulu bitirince Balıkesir Necati Bey Erkek Muallim Mektebi'nde parasız yatılı öğrenim gördü.

Öğretmenlikte ilk görev yeri Ağrı'nın Tutak ilçesi olan usta sanatçı, askerliğini yedek subay olarak İstanbul'da yaptı.

1000'e yakın güftesi bulunuyor

Nalkesen, 1947-1948'de ut çalmaya başladı. Ut çalmayı kendi başına öğrenen sanatçı, 1952'de İzmir Radyosu Saz Sanatçılığı sınavına girerek, İzmir Radyosuna adım attı.

Meliha Nalkesen ile 1948'de dünya evine giren sanatçının, 4 çocuğu dünyaya geldi.

Usta besteci, öğretmenlik vazifesi ile saz sanatçılığını birlikte sürdürdü. Öğretmenlikten 1970'te emekli olan Nalkesen, emekliliğin ardından sanatçı sendikalarında önemli görevler üstlendi.

Yusuf Nalkesen, bir süre Kültür ve Turizm Bakanlığında uzman müzikolog olarak görev yaptı, 1985'te Devlet Klasik Türk Musikisi Korosunu kurdu.

Müzik çevreleri tarafından ilk olarak 1951'de Orhan Seyfi Orhon'un "Veda Busesi" eserine yaptığı bestesiyle tanınan sanatçı, bu bestenin yanı sıra "Saymadım Kaç Yıl Oldu", "İçimdesin", "Söylemez mi Bestem?", "Seninle Bir Sonbahar", "Kimi Dertten İçermiş", "Yalan Değil", "Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var", "Kapın Her Çaldıkça", "Gitmek mi Zor?", "Madem Küstün", "Dargın Ayrılmayalım" ve "O Ağacın Altı" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda şarkı besteledi.

Devlet sanatçısı unvanını 1998'de alan Nalkesen'in 583 bestesi ile 1000'e yakın güftesi bulunuyor.

Yusuf Nalkesen, 1 Ocak 2003'te İzmir'de hayatını kaybetti. Sanatçının naaşı Karşıyaka'da Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

Yusuf Nalkesen, Kültür Sanat, Edebiyat, istanbul, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yusuf Nalkesen'i Anıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:38 İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
07:40 Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Doğu Demirkol’un çok konuşulan telefon jokerleri Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri
07:15 MasterChef’te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 21:05:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yusuf Nalkesen'i Anıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.