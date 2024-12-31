Yusuf Nalkesen'i Anıyoruz

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"Veda Busesi", "Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var", "Dargın Ayrılmayalım" ve "O Ağacın Altı" gibi besteleri Türk müziğine kazandıran usta sanatçı Yusuf Nalkesen'in vefatının üzerinden 21 yıl geçti.

Hayriye Hanım ile Mehmet Bey'in oğlu Nalkesen, 6 kardeşin en küçüğü olarak 25 Aralık 1923'te Üsküp'ün İştip kasabasında dünyaya geldi.

Sanatçı, henüz kundakta bebek iken ailesiyle İzmir Kadifekale'ye yerleşti.

İlkokulu Turgutlu Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyan sanatçının müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. Üstün başarılı olarak ortaokulu bitirince Balıkesir Necati Bey Erkek Muallim Mektebi'nde parasız yatılı öğrenim gördü.

Öğretmenlikte ilk görev yeri Ağrı'nın Tutak ilçesi olan usta sanatçı, askerliğini yedek subay olarak İstanbul'da yaptı.

1000'e yakın güftesi bulunuyor

Nalkesen, 1947-1948'de ut çalmaya başladı. Ut çalmayı kendi başına öğrenen sanatçı, 1952'de İzmir Radyosu Saz Sanatçılığı sınavına girerek, İzmir Radyosuna adım attı.

Meliha Nalkesen ile 1948'de dünya evine giren sanatçının, 4 çocuğu dünyaya geldi.

Usta besteci, öğretmenlik vazifesi ile saz sanatçılığını birlikte sürdürdü. Öğretmenlikten 1970'te emekli olan Nalkesen, emekliliğin ardından sanatçı sendikalarında önemli görevler üstlendi.

Yusuf Nalkesen, bir süre Kültür ve Turizm Bakanlığında uzman müzikolog olarak görev yaptı, 1985'te Devlet Klasik Türk Musikisi Korosunu kurdu.

Müzik çevreleri tarafından ilk olarak 1951'de Orhan Seyfi Orhon'un "Veda Busesi" eserine yaptığı bestesiyle tanınan sanatçı, bu bestenin yanı sıra "Saymadım Kaç Yıl Oldu", "İçimdesin", "Söylemez mi Bestem?", "Seninle Bir Sonbahar", "Kimi Dertten İçermiş", "Yalan Değil", "Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var", "Kapın Her Çaldıkça", "Gitmek mi Zor?", "Madem Küstün", "Dargın Ayrılmayalım" ve "O Ağacın Altı" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda şarkı besteledi.

Devlet sanatçısı unvanını 1998'de alan Nalkesen'in 583 bestesi ile 1000'e yakın güftesi bulunuyor.

Yusuf Nalkesen, 1 Ocak 2003'te İzmir'de hayatını kaybetti. Sanatçının naaşı Karşıyaka'da Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.