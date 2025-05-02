Yusuf'un Hayali Gerçekleşti

Down sendromlu Yusuf, 20 yaşında hayaline kavuştu

Down sendromlu Yusuf'un hayalini gerçekleştirmek için arabasını kestirdi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de sosyal medya içerik üreticileri Hasan Çavdar, Yaşar Karaca ve Furkan Orhan, 20 yaşındaki down sendromlu Yusuf Tosun'un en büyük hayalini gerçekleştirmek için örnek bir çalışmaya imza attı. Üstü açık araba ile gezmek isteyen Yusuf Tosun'u, kendi araçlarının üstünü keserek gezdirdiler.

Doğuştan Down sendromu olan Yusuf Tosun; Nevşehir'de sosyal medyada içerik üretici üç gencin hesaplarını takibe aldı. Tosun daha sonra sosyal medya üzerinden mesaj atarak 'hayalinin üstü açık ara bile gezmek' olduğunu yazdı. Mesajı okuyan Hasan Çavdar, Yusuf Tosun'u ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Sohbette, Yusuf Tosun'un hayalinin üstü açık araba ile şehir turu atmak olduğunu öğrendi. Bölgede üstü açık araba arayan Çavdar bulamayınca çareyi kendi aracının tavanını kestirmekte buldu. Çavdar; Nevşehir Sanayi Sitesi'nde kendi aracının tavanını kestirerek, aracını üstü açık araç haline getirdi. Üstü açık araba ile tekrar Yusuf'u ziyaret eden Hasan Çavdar, Yusuf ile bir süre şehir turu attı. Hayalinin gerçekleştiğini söyleyen Yusuf Tosun; "Hasan ağabey arabasını benim için kestirdi. Kendisini çok seviyorum. Hayalim üstü açık araba ile gezmekti. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutlu oldum. Artık bizim de üstü açık arabamız var. Bu arabayla Nevşehir'i geziyorum" dedi. Araçların tavanını Yusuf için kestirdiklerini söyleyen Hasan Çavdar da açıklamasında; "Üç arkadaş sosyal medya için video içeriği üretiyoruz. Sosyal medyadan bizi takip eden Yusuf bize ulaştı. Üstü açık araba ile gezmek ve bizimle tanışmak istediğini yazdı. Biz de üstü açık bir araç bulamadığımız için, kendi aracımızın tavanını kestirerek Yusuf'a sürpriz yapmak istedik. Yusuf ile birlikte bir şehir turu yaptık. Yusuf'u çok sevdik ve Yusuf gibi olan özel arkadaşlarımıza her zaman destek olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yusuf'un küçüklükten beri üstü açık araba ile gezmek olduğunu söyleyen anne Zeliha Tosun da; "Küçüklükten beri üstü açık araba ile gezmek istiyordu. Sürekli bu isteğini söylüyordu. Sosyal medyadan da Hasan abisine yazmış ve isteğini söylemiş. Onlarda bize hemen dönüş yaptılar. Yusuf için aracının tavanını kestirerek Yusuf'a sürpriz yaptılar. Yusuf'u evden alarak gezdirdiler. Bizlerde çok duygulandık. Yusuf'ta çok mutlu oldu. Bir günde olsa bu hayalini yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.