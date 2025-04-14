Zabıta Ekipleri Kaybolan Çantayı Sahibine Teslim Etti

Manisa'nın Demirci ilçesinde zabıta ekipleri, buldukları çantayı sahibine teslim etti.
Çanakçı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Halil Çakan (73), içerisinde 6 bin 900 lira bulunan çantasını kaybetti.
Bunun üzerine Çakan, Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Pazar yerinde yaya devriye görevi yürüterek arama yaparak zabıta ekiplerince bulunan çanta, sahibine verildi.
Çakan, parasının bulunmasından dolayı zabıta ekiplerine teşekkür etti.
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