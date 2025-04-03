Zamana Meydan Okuyan İsa Bey Camii

Zamana meydan okuyan mirası: İsa Bey Camii

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde, asırlara meydan okuyan bir yapı zamana tanıklık ediyor.

İsa Bey Camii, Yapım tarihi hakkında farklı görüşler bulunsa da, caminin 16. yüzyılın başlarında inşa edildiği genel kabul görüyor. Tarihi dokusu ve mimari özellikleriyle dikkat çeken cami, belde halkı için sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda geçmişle kurulan güçlü bir bağın simgesi.

Kentsel Sit alanı içinde yer alan İsa Bey Camii, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1992 yılında tescil edilerek koruma altına alındı. 2008 yılında Vakıflar tarafından restore edilen yapı, fevkani (yüksek zeminli) cami tipinin güzel bir örneğini sunuyor. Ahşap tavanlı harimi, son cemaat yeri ve minaresiyle dikkat çeken cami, geleneksel Türk mimarisinin izlerini taşıyor. Caminin inşa kitabesi bulunmamasına rağmen, çeşitli kaynaklarda yapım tarihi ve mimarı hakkında bilgiler yer alıyor.

Caminin 1600 yılında İsa Bey tarafından yaptırıldığı ve mimarının "Hasan Usta" olduğu belirtiliyor. Ancak, Eskigediz Belediyesi'nin tanıtım kitapçığında yapım yılının 1530 olarak verildiği görülüyor. Ayrıca, İsa Bey'in aynı mahalleye medrese ve köprü de inşa ettirdiği, caminin 1909 yılında onarım geçirdiği, 1918'deki büyük yangında zarar gördüğü ve hayırseverler tarafından yeniden inşa edildiği bilgileri de mevcut. 1970 Gediz depreminde hasar gören cami, 2009 yılında Vakıflar tarafından kapsamlı bir restorasyonla yeniden ayağa kaldırıldı.

İsa Bey Camii İmam Hatibi Bilal Ertürk, 2019 yılından beri görev yaptığı caminin tarihi ve manevi önemini vurguluyor. Cami, ahşap işçiliği, bağdadi duvarları ve kubbesiyle dikkat çekiyor. Ulu Camii'den sonra beldenin ikinci büyük camisi olan İsa Bey Camii, 5 vakit ibadete açık. Özellikle Ramazan ayında yoğun ilgi gören cami, belde halkı için önemli bir buluşma noktası.

İsa Bey Camii, Eskigediz'in tarihi dokusunu yansıtan önemli bir yapı olarak varlığını sürdürüyor. Geçmişten günümüze uzanan bu tarihi miras, hem mimari güzelliğiyle hem de manevi atmosferiyle ziyaretçilerini etkiliyor. Cami, sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda beldenin kültürel ve tarihi kimliğinin önemli bir parçası.