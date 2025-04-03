Zamana Meydan Okuyan İsa Bey Camii - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zamana Meydan Okuyan İsa Bey Camii

Geniş Video İzle

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde yer alan İsa Bey Camii, 16. yüzyılda inşa edildiği düşünülen tarihi bir yapı. Geleneksel Türk mimarisinin izlerini taşıyan cami, kentsel sit alanında yer almakta ve tarihi dokusu ile manevi önemiyle dikkat çekiyor.

03.04.2025 12:33  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zamana meydan okuyan mirası: İsa Bey Camii

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde, asırlara meydan okuyan bir yapı zamana tanıklık ediyor.

İsa Bey Camii, Yapım tarihi hakkında farklı görüşler bulunsa da, caminin 16. yüzyılın başlarında inşa edildiği genel kabul görüyor. Tarihi dokusu ve mimari özellikleriyle dikkat çeken cami, belde halkı için sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda geçmişle kurulan güçlü bir bağın simgesi.

Kentsel Sit alanı içinde yer alan İsa Bey Camii, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1992 yılında tescil edilerek koruma altına alındı. 2008 yılında Vakıflar tarafından restore edilen yapı, fevkani (yüksek zeminli) cami tipinin güzel bir örneğini sunuyor. Ahşap tavanlı harimi, son cemaat yeri ve minaresiyle dikkat çeken cami, geleneksel Türk mimarisinin izlerini taşıyor. Caminin inşa kitabesi bulunmamasına rağmen, çeşitli kaynaklarda yapım tarihi ve mimarı hakkında bilgiler yer alıyor.

Caminin 1600 yılında İsa Bey tarafından yaptırıldığı ve mimarının "Hasan Usta" olduğu belirtiliyor. Ancak, Eskigediz Belediyesi'nin tanıtım kitapçığında yapım yılının 1530 olarak verildiği görülüyor. Ayrıca, İsa Bey'in aynı mahalleye medrese ve köprü de inşa ettirdiği, caminin 1909 yılında onarım geçirdiği, 1918'deki büyük yangında zarar gördüğü ve hayırseverler tarafından yeniden inşa edildiği bilgileri de mevcut. 1970 Gediz depreminde hasar gören cami, 2009 yılında Vakıflar tarafından kapsamlı bir restorasyonla yeniden ayağa kaldırıldı.

İsa Bey Camii İmam Hatibi Bilal Ertürk, 2019 yılından beri görev yaptığı caminin tarihi ve manevi önemini vurguluyor. Cami, ahşap işçiliği, bağdadi duvarları ve kubbesiyle dikkat çekiyor. Ulu Camii'den sonra beldenin ikinci büyük camisi olan İsa Bey Camii, 5 vakit ibadete açık. Özellikle Ramazan ayında yoğun ilgi gören cami, belde halkı için önemli bir buluşma noktası.

İsa Bey Camii, Eskigediz'in tarihi dokusunu yansıtan önemli bir yapı olarak varlığını sürdürüyor. Geçmişten günümüze uzanan bu tarihi miras, hem mimari güzelliğiyle hem de manevi atmosferiyle ziyaretçilerini etkiliyor. Cami, sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda beldenin kültürel ve tarihi kimliğinin önemli bir parçası.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Eskigediz, Kütahya, Güncel, Kültür, Gediz, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zamana Meydan Okuyan İsa Bey Camii - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
İsrailli komutandan ’7 Ekim’ itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık İsrailli komutandan '7 Ekim' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na geldi Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi
Depremin vurduğu Myanmar’da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti Depremin vurduğu Myanmar'da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti
Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim
Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor

13:17 Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim
12:18 Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
10:43 Memur ve emeklilerin zam oranı değişti Memur ve emeklilerin zam oranı değişti
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
18:59 İngiliz devlerinden radikal karar Taraftarları ABD’ye giremeyecek İngiliz devlerinden radikal karar! Taraftarları ABD'ye giremeyecek
18:38 Galip gelen futbolcular servet kazanacak Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dudak uçuklatan prim düellosu Galip gelen futbolcular servet kazanacak! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dudak uçuklatan prim düellosu
18:35 Depremin vurduğu Myanmar’da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti Depremin vurduğu Myanmar'da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti
18:26 Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi
18:22 CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
18:07 Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na geldi Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
17:59 İsrailli komutandan ’7 Ekim’ itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık İsrailli komutandan '7 Ekim' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık
17:46 Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
17:05 Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 13:35:35. #7.11#
SON DAKİKA: Zamana Meydan Okuyan İsa Bey Camii - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement