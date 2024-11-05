Zekai Aksakallı Caddesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zekai Aksakallı Caddesi Açıldı

Zekai Aksakallı Caddesi Açıldı

Erzurum'da emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'nın isminin verildiği caddenin açılışı yapıldı.

05.11.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'nın isminin verildiği caddenin açılışı yapıldı.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde Zekai Aksakallı Caddesi için düzenlenen açılış töreni, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, şehrin yeni gelişen ve modern yüzünü gösteren caddesine devletin muhtelif kademelerinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli mevkilerinde görev yapan paşanın adını vererek yaşatmak istediklerini söyledi.

Vefanın çok önemli olduğunu dile getiren Sekmen, "Biz, bu devlete ve millete emek ve hizmet vermiş unutulmayacak kahramanlarımızın adını yaşatmak istiyoruz." dedi.

Sekmen, millete hizmet etmiş kişileri ölümsüzleştirmek ve adlarını yaşatmak için isimlerini caddelere verdiklerini belirterek şöyle dedi:

"Erzurum'da şu anda yeni yollar yapıyor ve caddeler açıyoruz, açmaya devam edeceğiz. Çünkü Erzurum'u yeni baştan imar etmeye, turizmiyle, hayvancılığıyla, tarımıyla ve sanayisiyle de bütünleştirerek ayağa kaldıracağız. Su uyur düşman uyumaz. Bugün bile devletimizin etrafında ateş çemberi yanıyor. Büyük bir ateş her tarafı sarmış. Onun için uyanık olacağız. Bir ve beraber olacağız, oynanan oyunlara fırsat vermeyeceğiz. Haçlı zihniyeti dün olduğu gibi bugün de aynen devam ediyor. Paramızla alacağımız silahları bize vermiyorlar. O yüzden her sektörde büyümenin ve gelişmenin gayreti içinde olacağız."

Emekli Korgeneral Aksakallı da adı verilen caddenin açılışında bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Caddeye isminin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aksakallı, "Tarih boyunca dadaşlar, bağımsızlıkları ve istiklalleri için her türlü bedelleri ödeyerek kahramanca mücadele etmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Milli Mücadele'nin temelinin atıldığı Erzurum Kongresi'nde tüm dünyaya haykırılan 'Vatan bir bütündür, asla parçalanamaz' şiarı son nefesimize kadar yolumuzu aydınlatan bir rehber olacaktır." diye konuştu.

Aksakallı, Erzurum Kongresi'nde şekillenen milli ruhu aynı inançla korumak zorunda olduklarını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen haçlı ve siyonist ittifakın emelleri ve faaliyetleri hızlı bir şekilde devam etmektedir. Şan ve şerefle dolu tarihimizde gördüğümüz en alçak, sinsi ve kalleş saldırı olan 15 Temmuz darbe girişimi, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde milletimizin kahramanca direnişiyle bertaraf edilmiş ve hainlerin sinsi emelleri kursaklarında kalmıştır. Eğer darbe başarılı olsaydı ülkemiz parçalanma sürecine girecekti. Bu tarihi süreçte vatanımıza ve milletimize hizmet için yemin etmiş, kahraman ordumuzun bir komutanı olarak üstümüze düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmek gayreti içinde olduk. Milli iradeye, ülkemizin bütünlüğüne ve bağımsızlığına kasteden Fetullahçı Terör Örgütü ve onun arkasındaki emperyalist güçlere karşı yazılan destanda bir pay ve payeye sahip olmak bizim için şereflerin en anlamlısı, iftiharların en büyüğüdür."

Konuşmaların ardından dua edildi, kurdele kesilerek caddenin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Aksakallı'ya plaket verdi, Türk bayrağının yer aldığı bir tablo hediye etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Sekmen, Korgeneral, Politika, erzurum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zekai Aksakallı Caddesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
09:25 Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı
09:17 Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı
09:14 Alex Antalyaspor’dan istifa mı ediyor Sağ kolundan açıklama var Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var
09:14 Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor
09:13 LGS’nin yapılacağı tarih belli oldu LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
09:07 Batman’da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
09:00 Fenerbahçe Real Madrid’i bile geride bıraktı Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
08:12 Savaşta bir ilk Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 21:04:46. #1.13#
SON DAKİKA: Zekai Aksakallı Caddesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.