Zelenski: Barış Anlaşması için Ukrayna Şart!

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(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında arasında gerçekleşen telefon görüşmesinden bir gün sonra yaptığı açıklamada, Kiev'in katılımı olmadan ABD ve Rusya arasında varılan herhangi bir barış anlaşmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin yansımaları devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer dahil olmak üzere çok sayıda Avrupalı lider, Ukrayna'nın Ukrayna savaşının çözümü için yapılacak görüşmelerin merkezinde olması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenski de bugün gazetecilere yaptığı açıklamada Kiev'in katılımı olmadan ABD ve Rusya arasında varılan herhangi bir barış anlaşmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Zelenski itirazını şöyle ifade etti:

"Her şeyin Putin'in planına göre gitmemesi önemli, çünkü o her şeyi, müzakerelerini (ABD ile) ikili hale getirmek için yapmayı istiyor."