Zelenski, Trump'a Saygı Duyduğunu Açıkladı

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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadıkları tartışma için, 'Trump'a ve Amerikan halkına saygı duyduğunu' ve 'yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini' söyledi.

Fox News'e verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump'tan özür dileyip dilemediği sorulduğunda Zelenski, soruya doğrudan yanıt vermek yerine Trump'a ve Amerikan halkına minnettar olduğunu söyledi.

Zelenski, "Amerikalılara tüm desteğiniz için çok minnettarım. Çok şey yaptınız. Başkan Trump'a ve Kongre'ye minnettarım. Bize çok yardım ettiniz. En başından itibaren, üç yıllık tam ölçekli işgal boyunca hayatta kalmamıza yardım ettiniz." dedi.

Trump'a özür borcu olup olmadığı yönündeki soruya Zelenski, "Hayır" yanıtını vererek, Başkan'a ve Amerikan halkına saygı duyduğunu belirtti.

Zelenski, "Çok açık ve çok dürüst olmamız gerektiğini düşünüyorum ve kötü bir şey yaptığımızdan emin değilim" dedi.