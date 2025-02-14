Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısıyla Bir Araya Geldi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya geldiğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında bulunduğu Almanya'nın Münih kentinde, Vance ve beraberindeki heyetle bir araya geldiğini belirtti.

Zelenskiy, Vance ile birlikte ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile de görüştüğünü aktardı.

Önemli konuların üzerinde durduklarını kaydeden Zelenskiy, Kellogg'un Kiev'i ziyaret etmesini beklediklerini kaydederek, "Ekiplerimiz belge üzerinde çalışmaya devam edecek." bilgisini verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde olası müzakerelere dikkati çeken Zelenskiy, "Gerçek ve garantili barışa doğru en kısa sürede ilerlemeye hazırız. Başkan Trump'ın, savaşın durdurulması ve Ukrayna'ya adalet ve güvenlik garantilerinin sağlanmasına yardımcı olabilecek kararlılığını takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.