Zelenskiy'den 28 Güvenlik Anlaşması

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KİEV, 25 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın ortaklarıyla 28 güvenlik anlaşması imzaladığını söyledi.

Pazartesi günü başkent Kiev'de düzenlenen ve çok sayıda yabancı liderin katıldığı etkinlikte konuşan Zelenskiy söz konusu anlaşmaların Avrupa'daki güvenlik garantiler inin temelini oluşturabileceğini belirtti.

Zelenskiy, "Bu başlangıç temelinde, Ukrayna ve tüm Avrupa için adil ve kalıcı barış getirecek etkili ve yeterli bir garanti sistemini birlikte inşa etmeliyiz" dedi.

Savunma, mali ve siyasi işbirliklerini kapsayan anlaşmaların, Ukrayna krizinin yayılmasını önlemek amacıyla tasarlandığını belirten Zelenskiy, savunma işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, özellikle Ukrayna'nın hava savunmasının geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, bunun "yeni bir Avrupa hava kalkanının temelini" oluşturacağını belirtti.

Pazartesi günü Ukrayna krizinin üçüncü yıldönümünü vesilesiyle çok sayıda yabancı lider Ukrayna'ya geldi.

Bu liderler arasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yer aldı.