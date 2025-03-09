Zelenskiy'e Halk Desteği Arttı

KİEV, 9 Mart (Xinhua) -- Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü, ABD yönetimiyle yaşanan gerilimin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye olan halk desteğinin arttığını açıkladı.

Enstitünün cuma günü yayımlanan anketin sonuçlarına göre Zelenskiy'nin bir ay önce yüzde 57 olan halk desteği, mart ayı başında yüzde 68'e yükseldi.

Zelenskiy'yi desteklemeyenlerin oranıysa aynı dönemde yüzde 37'den yüzde 27'ye geriledi.

Anket sonuçlarını değerlendiren Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü İcra Direktörü Anton Hrushetsky, "Ukraynalılar, yeni ABD hükümetinin söylemini tüm Ukrayna'ya ve tüm Ukraynalılara yönelik bir saldırı olarak algılıyor" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşme, hararetli bir tartışmaya dönüşmüş ve planlanan basın toplantısının ve imzalanması beklenen ikili hammadde anlaşmasının iptaline yol açmıştı.