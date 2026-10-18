Zelenskiy, enerji ateşkesine rağmen Rusya'nın 1 haftada 76 saldırı yaptığını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Zelenskiy, enerji ateşkesine rağmen Rusya'nın 1 haftada 76 saldırı yaptığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Trump'ın bir hafta önce ilan ettiği enerji ateşkesinden bu yana Rusya'nın Ukrayna'nın enerji, petrol ve gaz sektörlerini 76 kez hedef aldığını bildirdi. 4 bölgeye düzenlenen saldırılarda ikisi çocuk 12 kişi yaralandı, 2 kişi öldü ve on binlerce aile elektriksiz kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna ile Rusya arasında enerji ateşkesi sağlandığını ilan etmesinin üstünden geçen 1 haftada Rus ordusunun ülkesindeki enerji tesislerine 76 kez saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

ABD'nin, bir hafta önce Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında bir enerji ateşkesi ilan ettiğini anımsatan Zelenskiy, "ABD Başkanı'nın bir hafta önce enerji ateşkesi ilan etmesinden bu yana Rusya, Ukrayna'nın enerji, petrol ve doğal gaz sektörlerini 76 kez hedef aldı." ifadesini kullandı.

Ülkesinin 4 bölgesine bu gece saldırı yapıldığını aktaran Zelenskiy, "On binlerce aile elektriksiz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, saldırılarda sivil altyapının da hedef alındığını belirterek, "İlk belirlemelere göre ikisi çocuk olmak üzere 12 kişinin yaralandığı biliniyor. İki kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun son bir hafta içerisinde Ukrayna'nın farklı bölgelerine 2 bin 700 insansız hava aracı (İHA), 1700 adet güdümlü bomba ve çoğu balistik olmak üzere 66 füzenin fırlatıldığını kaydeden Zelenskiy, "Amerika, yaptırımların kaldırılmasına veya anlaşmalara karşılık Rusya'nın hiçbir yapıcı adım atmadığını görmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ekim'de, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" duyurmuştu.

Kaynak: AA
Donald TrumpPolitikaGüvenlikEnerjiGüncelÇocukRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
Hürmüz’de şaşırtan manzara Balık yerine iPhone avına çıktılar Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Karasu’da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı’nda evler ve tarlalar su altında Karasu'da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı'nda evler ve tarlalar su altında
Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu
14:34
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi
Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
14:17
İstanbul Pendik’te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
14:07
İsyan ateşi büyüyor Milano’nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
13:35
İstanbul’daki sel felaketinde can kaybı 5’e yükseldi
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi
12:52
Böyle ölüm görülmedi Rahibin son anları kamerada
Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 14:48:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Zelenskiy, enerji ateşkesine rağmen Rusya'nın 1 haftada 76 saldırı yaptığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei