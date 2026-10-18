Zelenskiy, enerji ateşkesine rağmen Rusya'nın 1 haftada 76 saldırı yaptığını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna ile Rusya arasında enerji ateşkesi sağlandığını ilan etmesinin üstünden geçen 1 haftada Rus ordusunun ülkesindeki enerji tesislerine 76 kez saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

ABD'nin, bir hafta önce Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında bir enerji ateşkesi ilan ettiğini anımsatan Zelenskiy, "ABD Başkanı'nın bir hafta önce enerji ateşkesi ilan etmesinden bu yana Rusya, Ukrayna'nın enerji, petrol ve doğal gaz sektörlerini 76 kez hedef aldı." ifadesini kullandı.

Ülkesinin 4 bölgesine bu gece saldırı yapıldığını aktaran Zelenskiy, "On binlerce aile elektriksiz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, saldırılarda sivil altyapının da hedef alındığını belirterek, "İlk belirlemelere göre ikisi çocuk olmak üzere 12 kişinin yaralandığı biliniyor. İki kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun son bir hafta içerisinde Ukrayna'nın farklı bölgelerine 2 bin 700 insansız hava aracı (İHA), 1700 adet güdümlü bomba ve çoğu balistik olmak üzere 66 füzenin fırlatıldığını kaydeden Zelenskiy, "Amerika, yaptırımların kaldırılmasına veya anlaşmalara karşılık Rusya'nın hiçbir yapıcı adım atmadığını görmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ekim'de, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" duyurmuştu.